Элегантная бунтарка: Кристен Стюарт вышла в свет в «голом» платье-сетке

Звезда выгуляла элегантный и весьма откровенный образ, чем в очередной раз поразила публику. Кристен Стюарт покорила красную дорожку Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре в «голом» платье Chanel из сетки с мерцающими кристаллами и акцентными вставками на бедрах.

Стилисты знаменитости постарались на славу, подобрав смелый образ под стать яркой личности актрисы. Его дополнили прическа и мейкап в духе шестидесятых. В новом амплуа звезда «Сумерек» элегантна, но по-прежнему остается той самой бунтаркой, которую так любят фанаты.