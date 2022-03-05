Элегантная бунтарка: Кристен Стюарт вышла в свет в «голом» платье-сетке
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Фото: Globallook
Звезда выгуляла элегантный и весьма откровенный образ, чем в очередной раз поразила публику. Кристен Стюарт покорила красную дорожку Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре в «голом» платье Chanel из сетки с мерцающими кристаллами и акцентными вставками на бедрах.
Стилисты знаменитости постарались на славу, подобрав смелый образ под стать яркой личности актрисы. Его дополнили прическа и мейкап в духе шестидесятых. В новом амплуа звезда «Сумерек» элегантна, но по-прежнему остается той самой бунтаркой, которую так любят фанаты.
Фото: Globallook
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Фото: Globallook