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Элегантная бунтарка: Кристен Стюарт вышла в свет в «голом» платье-сетке

За последние годы Кристен Стюарт на максимум раскрыла свой актерский потенциал. Самой смелой работой актрисы стала роль принцессы Дианы, которую заезда исполнила в фильме «Спенсер». За блестящую игру Кристен была номинирована на Оскар в категории «Лучшая актриса». С предвкушением ждем результатов премии, а пока разбираем новый выход знаменитости.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристен Стюарт

Фото: Globallook

Звезда выгуляла элегантный и весьма откровенный образ, чем в очередной раз поразила публику. Кристен Стюарт покорила красную дорожку Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре в «голом» платье Chanel из сетки с мерцающими кристаллами и акцентными вставками на бедрах.

Стилисты знаменитости постарались на славу, подобрав смелый образ под стать яркой личности актрисы. Его дополнили прическа и мейкап в духе шестидесятых. В новом амплуа звезда «Сумерек» элегантна, но по-прежнему остается той самой бунтаркой, которую так любят фанаты.

Элегантная бунтарка: Кристен Стюарт вышла в свет в «голом» платье-сетке

Фото: Globallook

Белье на показ — один из самых соблазнительных трендов сезона. Про эту и другие модные тенденции, на которые стоит обратить внимание весной, мы рассказывали ранее. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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