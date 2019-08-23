Пастельные цвета и летящие ткани: Хлои Кардашьян поделилась забавным family-образом с дочкой

«Как быстро растет это маленькое солнышко!», «Любовь между вами и Тру такая чистая и настоящая», «Она – ваша идеальная половинка!» – восхищаются подписчики.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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