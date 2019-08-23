Пастельные цвета и летящие ткани: Хлои Кардашьян поделилась забавным family-образом с дочкой

«Моя маленькая леди» – прокомментировала новую серию снимков светская львица. Звезда поделилась с фолловерами нежными семейными фото с дочерью Тру, для которой звезда выбрала многослойное платье с ажурным кантом в оттенках мятных и ягодных леденцов. На Хлои – шелковое платье-комбинация пудрового цвета с неброским принтом. Образ девочки завершают белоснежные кроссовки – миниатюрная копия маминых.
«Как быстро растет это маленькое солнышко!», «Любовь между вами и Тру такая чистая и настоящая», «Она – ваша идеальная половинка!» – восхищаются подписчики.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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