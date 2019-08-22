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Совсем как мама: Ким Кардашьян продемонстрировала космический family look во время отдыха с детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Ким Кардашьян прочно закрепила за собой статус иконы стиля, что активно прививает своим детям. В одной из последних публикаций 38-летняя модель и бизнесвумен продемонстрировала пляжный family-образ на основе металлических фактур и гаммы серых оттенков.

Семейство Кардашьян отдыхает на Багамах, обещая делиться с поклонниками впечатлениями чаще. На фото Ким позирует с дочками в одинаковых слитных купальниках цвета серебристый металлик. Прически 6-летней Чикаго и годовалой Норт дополнены резинками в тон, что поддерживает футуристические мотивы аутфитов. В единой палитре также была и пляжная одежда сыновей звезды – Псалм и Сейнт одеты в плавательные шорты в оттенке мокрого асфальта.

«Я думала, что сделать фото с тремя детьми – это сложно. Я ошибалась. Это невозможно!» – прокомментировала снимок Кардашьян. Забавный семейный кадр вызвал у подписчиков умиление. Они отметили, что Ким отлично справляется с ролью мамы, давая детям возможность самовыражаться и формировать свою индивидуальность.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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