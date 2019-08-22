Совсем как мама: Ким Кардашьян продемонстрировала космический family look во время отдыха с детьми

«Я думала, что сделать фото с тремя детьми – это сложно. Я ошибалась. Это невозможно!» – прокомментировала снимок Кардашьян. Забавный семейный кадр вызвал у подписчиков умиление. Они отметили, что Ким отлично справляется с ролью мамы, давая детям возможность самовыражаться и формировать свою индивидуальность.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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