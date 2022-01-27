Стрелки и алая помада: как повторить любимый макияж Ренаты Литвиновой и все не испортить
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Фото: Globallook
В макияже помогут Фабиана Гомес, старший визажист M.A.C. Cosmetics, и Фатима Томас, старший визажист M.A.C. Cosmetics. Начнем мы с глаз, а точнее со стрелки на них. Фабиана утверждает, что любая девушка за пару минут может нарисовать стрелки самостоятельно.
Для этого необходимы зеркало и подводка. Начните рисовать линию с внешнего уголка глаза, глядя прямо в зеркало. Затем от самой дальней точки проведите другую линию, как будто рисуете треугольник, вытягивая ее к середине глаза. Закрасьте пространство между линиями. Лучше сделать несколько слоев, чтобы линия у роста ресниц была максимально темной.
После этого возьмите средство для снятия макияжа. Смочите палочку и пройдитесь по тем местам, где стрелка несовершенна.
Перейдем к губам. Фатима напоминает, что в стойком и безупречном покрытии важную роль играет основа. Губы должны быть увлажненными, поэтому вначале нанесите бальзам и дайте ему впитаться, а излишки удалите салфеткой. Далее используйте праймер для губ, а завершить все поможет припудривание широкой кистью. Оттенков красной помады примерно сотни. Вам нужно выбрать тот, который подходит именно вам, и никогда не расставаться с ним. Для нанесения используйте кисть, так получится сделать четкий контур. Наносите помаду, повернув кисть боком, тогда линии будут получаться ровными с первого раза.