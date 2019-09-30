Параллели и меридианы: японский бренд представил платья из географических карт на Неделе моды в Париже

Дизайнеры демонстрируют нестандартный подход, обращаясь к самым творческим идеям. Ранее мы рассказывали о возрождении моды на костюмы фитнес-звезд 80-х с облегающими боди поверх легинсов – об этом читайте здесь.

Фото: Vogue.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!