Параллели и меридианы: японский бренд представил платья из географических карт на Неделе моды в Париже

По платьям и костюмам Sacai можно изучать географию и планировать отпуск. В рамках Недели моды Абе перешла на сторону креатива, представив принты, в точности повторяющие карту мира в цветном и черно-белом варианте. Модели дефилировали по подиуму в «географических» тренчах, платьях из легких тканей, в двойках из брюк и многослойных блузок. Внимание привлекли аксессуары – сумки и кулоны в форме глобусов, рифмующиеся с общим мотивом каждого образа. Правда, в выборе обуви дизайнер обошлась без географии, хотя пара массивных сандалий на платформе отлично впишется в любое путешествие.
Дизайнеры демонстрируют нестандартный подход, обращаясь к самым творческим идеям. Ранее мы рассказывали о возрождении моды на костюмы фитнес-звезд 80-х с облегающими боди поверх легинсов – об этом читайте здесь.
Фото: Vogue.com
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