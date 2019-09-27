Боди поверх цветных легинсов: дизайнеры вернули моду на форму для фитнеса из 80-х

Бурное увлечение фитнесом и желание стать лучшей версией себя захватило общество 80-х годов. Вспоминая кассеты Джейн Фонды с ритмичными танцевальными тренировками, дизайнеры возвращают яркую форму для фитнеса, состоявшую тогда из облегающих трико, велосипедок и легинсов всевозможных расцветок. На парижском подиуме мелькнули лосины в оттенке фуксии, цветные и принтованные боди. Правда, вместо кед и кроссовок – туфли на шпильке.

Привет из 80-х также передал и Жюльен Доссена, креативный директор бренда Paco Rabanne. Образы из весенне-летней коллекции дизайнер дополнил яркими гольфами, палитра которых пестрила кислотными розовыми оттенками, нежными лавандовыми и даже электрическими синими.