Боди поверх цветных легинсов: дизайнеры вернули моду на форму для фитнеса из 80-х

Бурное увлечение фитнесом и желание стать лучшей версией себя захватило общество 80-х годов. Вспоминая кассеты Джейн Фонды с ритмичными танцевальными тренировками, дизайнеры возвращают яркую форму для фитнеса, состоявшую тогда из облегающих трико, велосипедок и легинсов всевозможных расцветок. На парижском подиуме мелькнули лосины в оттенке фуксии, цветные и принтованные боди. Правда, вместо кед и кроссовок – туфли на шпильке.
Привет из 80-х также передал и Жюльен Доссена, креативный директор бренда Paco Rabanne. Образы из весенне-летней коллекции дизайнер дополнил яркими гольфами, палитра которых пестрила кислотными розовыми оттенками, нежными лавандовыми и даже электрическими синими.
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Текст: Алиса Фридман
Фото: Vogue.com
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