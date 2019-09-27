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Боди поверх цветных легинсов: дизайнеры вернули моду на форму для фитнеса из 80-х

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Leonard Paris

Фото: Vogue.com

О цикличности тенденций и всеобщем увлечении модой восьмидесятых было сказано много, но парижская Неделя моды внесла новые детали. 27 сентября состоялся показ бренда Leonard Paris, на котором были процитированы образы фитнес-звезд эпохи диско, причем в самых ярких красках.

Бурное увлечение фитнесом и желание стать лучшей версией себя захватило общество 80-х годов. Вспоминая кассеты Джейн Фонды с ритмичными танцевальными тренировками, дизайнеры возвращают яркую форму для фитнеса, состоявшую тогда из облегающих трико, велосипедок и легинсов всевозможных расцветок. На парижском подиуме мелькнули лосины в оттенке фуксии, цветные и принтованные боди. Правда, вместо кед и кроссовок – туфли на шпильке.

Привет из 80-х также передал и Жюльен Доссена, креативный директор бренда Paco Rabanne. Образы из весенне-летней коллекции дизайнер дополнил яркими гольфами, палитра которых пестрила кислотными розовыми оттенками, нежными лавандовыми и даже электрическими синими.

Ранее мы рассказывали о том, как советский фильм «Бриллиантовая рука» опередил моду на полстолетия. Вспоминаем дефиле героя Андрея Миронова в брюках-трансформерах и читаем о самых горячих трендах будущей весны.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Vogue.com

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