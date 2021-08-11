Папа года: Конор Макгрегор балует детей одеждой Gucci — сколько это стоит
Конор Макгрегор в этом году стал многодетным папой: 3 месяца назад у него родился сын Райан. Все лучшее — детям: знаменитый боксер не жалеет денег на модные наряды для дочери Крои и старшего сына Конора. Не так давно папарацци запечатлели семейную идиллию: брутальный спортсмен на прогулке с любимой Ди Дэвлин и малышами. Дети — в Gucci с головы до ног. Рассказываем, во сколько обходится такой гардероб!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews
Кроя выгуляла футболку с акцентным принтом за 18 550 рублей, которая объединилась в стильный комплект с джинсовой мини-юбкой (около 27 000 рублей). Маленький Конор будто позировал фотографам, демонстрируя брендовый аутфит из классического поло (около 18 000 рублей), зауженных джинсов и ярких кед (около 30 400 рублей) — все от Gucci, конечно же.
Фото: Eastnews
Любовь к большим брендам звездные дети впитывают сполна. Например, дочка Ирины Шейк Лея с пеленок одевается в новинки Versace — вслед за мамой, которая уже не первый год является музой Донателлы Версаче. Сколько стоит гардероб малышки — ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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