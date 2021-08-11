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Папа года: Конор Макгрегор балует детей одеждой Gucci — сколько это стоит

Конор Макгрегор в этом году стал многодетным папой: 3 месяца назад у него родился сын Райан. Все лучшее — детям: знаменитый боксер не жалеет денег на модные наряды для дочери Крои и старшего сына Конора. Не так давно папарацци запечатлели семейную идиллию: брутальный спортсмен на прогулке с любимой Ди Дэвлин и малышами. Дети — в Gucci с головы до ног. Рассказываем, во сколько обходится такой гардероб!