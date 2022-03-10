Кейт Миддлтон похвасталась бесконечными ногами в самых модных брюках сезона
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Фото: Globallook
Аутфит Кэтрин выстроила вокруг безупречно скроенных брюк Jigsaw, которые мы многократно видели на ней. Идеальная пара, правильно подобранная под тип фигуры и рост, должна быть у каждой, и вот почему. Посмотрите на герцогиню: как классические черные клеши визуально вытянули силуэт, подчеркнули стройность и сделали ноги еще длиннее!
Дополнил образ укороченный джемпер Alexander McQueen в насыщенном васильковом оттенке. Есть мнение, что Кейт носит голубой как символ спокойствия, стабильности и мира. Дополнили образ классические замшевые лодочки и акцентные (и весьма бюджетные) серьги-хупы Spells of Love.
Фото: Globallook
Суперспособность Кейт Миддлтон — быть на высоте, даже если каблуки временно заменены кроссовками. Впрочем, первые леди и монаршие особы нередко делают ставку на комфорт, скидывая любимые лодочки и надевая кеды. Как их носить и оставаться женственной — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook