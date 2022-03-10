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Кейт Миддлтон похвасталась бесконечными ногами в самых модных брюках сезона

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились помогать волонтерам в сборе гуманитарной помощи беженцам. Герцогиня вновь приковала к себе все взгляды, а ее образ тут же разобрали на детали. И не зря, ведь монаршая особа знает не понаслышке, как сделать элегантным даже самый расслабленный образ.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Аутфит Кэтрин выстроила вокруг безупречно скроенных брюк Jigsaw, которые мы многократно видели на ней. Идеальная пара, правильно подобранная под тип фигуры и рост, должна быть у каждой, и вот почему. Посмотрите на герцогиню: как классические черные клеши визуально вытянули силуэт, подчеркнули стройность и сделали ноги еще длиннее!

Дополнил образ укороченный джемпер Alexander McQueen в насыщенном васильковом оттенке. Есть мнение, что Кейт носит голубой как символ спокойствия, стабильности и мира. Дополнили образ классические замшевые лодочки и акцентные (и весьма бюджетные) серьги-хупы Spells of Love.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Суперспособность Кейт Миддлтон — быть на высоте, даже если каблуки временно заменены кроссовками. Впрочем, первые леди и монаршие особы нередко делают ставку на комфорт, скидывая любимые лодочки и надевая кеды. Как их носить и оставаться женственной — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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