Ожидание и реальность: девушка заказала стильное пальто онлайн, а получила «двухместный спальный мешок»
Фото: Twitter
Покупкой девушка поделилась в своем Twitter. На фото она позирует в длинном пальто, будто бы снятом с чужого плеча. Как оказалось, распаковывая посылку, она ожидала увидеть пальто полуприлегающего силуэта и длины миди – то самое, которое было на фото в каталоге. Заплатив £65 (около 6 150 рублей по текущему курсу), она получила пальто-гигант, в котором она в буквальном смысле утонула. Вдобавок ко всему, модную покупку в Сети сравнили со спальным мешком, пишет The Sun.
Ранее мы рассказывали о поклоннице онлайн-шопинга, которая решила заказать эффектное облегающее платье-мини с разрезами по бокам. В реальности модный трофей выглядел совершенно иначе, и фолловеры сравнили его с бюстгальтером для кормящей матери. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Freepic, Twitter, prettylittlething.com
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