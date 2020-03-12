Ожидание и реальность: девушка заказала стильное пальто онлайн, а получила «двухместный спальный мешок»

Ранее мы рассказывали о поклоннице онлайн-шопинга, которая решила заказать эффектное облегающее платье-мини с разрезами по бокам. В реальности модный трофей выглядел совершенно иначе, и фолловеры сравнили его с бюстгальтером для кормящей матери. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Freepic, Twitter, prettylittlething.com

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