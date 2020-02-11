Ожидание и реальность: девушка заказала платье для вечеринки, а получила «бюстгальтер для кормления»

Неудачной покупкой девушка поделилась в своем Twitter: «Вы просто убили меня с этим крошечным поясом. Идеальная посадка, не так ли?». «О, я не одна, с кем такое случилось!», «Можно я поделюсь в этим в группе кормящих мамочек?», «Смеюсь и не могу остановиться», «Зато все парни точно будут твои», «Это очень смешно», «Узнаю себя», «Урок – не покупайте одежду онлайн» – пишут в комментариях.

Фото: Dressmezee.com, Vostock-photo, Twitter

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