Ожидание и реальность: девушка купила обувь онлайн и получила микс из спортивной и вечерней пары
Фотографией заказа покупательница поделилась в своем Twitter. «О боже! Серьезно?!» – обратилась девушка к бренду. В коробке оказался один бежевый кроссовок на массивной белой платформе, а в качестве дополнения к нему – босоножка на высоком каблуке со «змеиным» принтом с вкраплениями лимонно-желтого цвета. Что именно заказывала девушка – неясно, однако, полученный заказ ее явно шокировал.
Really @OfficialPLT???? omg pic.twitter.com/Y8u0oiDCwC— Might Ghost Ride YB (@MELECHREY) November 2, 2019
Друзья предположили, что это шутка, как сообщает The Sun. Представители бренда ответили девушке в комментариях: «Приносим свои извинения за путаницу!».
Ранее мы рассказывали о девушке, которая также столкнулась с «обувной» проблемой. О том, как модница мучилась, перепутав правую и левую босоножки, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, Twitter
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