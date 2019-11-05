Ожидание и реальность: девушка купила обувь онлайн и получила микс из спортивной и вечерней пары

Ранее мы рассказывали о девушке, которая также столкнулась с «обувной» проблемой. О том, как модница мучилась, перепутав правую и левую босоножки, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, Twitter

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