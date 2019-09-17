Девушка жаловалась на неудобные босоножки, пока не поняла, что перепутала правый и левый

Запись набрала тысячи лайков, сотни пользователей поделились постом, как сообщает The Sun. «В этом разница между мужчинами и женщинами. Женщины терпят это ради моды, а мужчины никогда не выйдут из дома в том, что доставляет дискомфорт», «У меня были такие туфли, и они убили мои ноги!», «Эти туфли будут неудобными, даже если надеть их правильно» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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