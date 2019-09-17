Девушка жаловалась на неудобные босоножки, пока не поняла, что перепутала правый и левый

Для вечеринки Эйли МакГи составила образ с маленьким черным платьем, босоножками-стилетто со змеиным принтом и клатчем в тон. Коктейльный аутфит буквально взорвал Сеть после комментария ее подруги в Twitter: «Всю ночь Эйли жаловалась, что не может ходить в этих босоножках, и только утром поняла, что все это время она носила их не на ту ногу». Как оказалось, девушка перепутала правую и левую туфлю.
Запись набрала тысячи лайков, сотни пользователей поделились постом, как сообщает The Sun. «В этом разница между мужчинами и женщинами. Женщины терпят это ради моды, а мужчины никогда не выйдут из дома в том, что доставляет дискомфорт», «У меня были такие туфли, и они убили мои ноги!», «Эти туфли будут неудобными, даже если надеть их правильно» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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