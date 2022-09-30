От панам до шарфов-пледов: самые модные (и теплые) аксессуары для нее и для него 

Для нее

Шапка-бини — вариант, который никогда не проигрывает. Во-первых, в ней всегда тепло и комфортно. За счет плотной посадки в ней не страшны суровые порывы ветра. Во-вторых, она может задать настроение даже самому лаконичному образу. Установка сезона: чем ярче, тем лучше! Выбирайте жизнерадостные оттенки: электрический синий, ультраяркий морковный, остромодный изумрудный и фуксию.

Для смелых — плюшевые панамы в пастельных тонах. Инструкция по применению: носите с «плечистыми» пальто, актуальными дутыми жилетами, необъятными пуховиками и классическими тренчами.