От панам до шарфов-пледов: самые модные (и теплые) аксессуары для нее и для него
Для нее
Шапка-бини — вариант, который никогда не проигрывает. Во-первых, в ней всегда тепло и комфортно. За счет плотной посадки в ней не страшны суровые порывы ветра. Во-вторых, она может задать настроение даже самому лаконичному образу. Установка сезона: чем ярче, тем лучше! Выбирайте жизнерадостные оттенки: электрический синий, ультраяркий морковный, остромодный изумрудный и фуксию.
Для смелых — плюшевые панамы в пастельных тонах. Инструкция по применению: носите с «плечистыми» пальто, актуальными дутыми жилетами, необъятными пуховиками и классическими тренчами.
Панама Gloria Jeans, 799 руб.
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Шапка Gloria Jeans, 699 руб.
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Мягкие объятия шарфа спасут от сезонной меланхолии. В списке фаворитов — объемные аксессуары с бахромой, которые эффектно дополнят многослойные аутфиты. Поклонницам классики — крупная контрастная клетка, а тем, кто готов к экспериментам — сочные конфетные оттенки.
Шарф Gloria Jeans, 1299 руб.
Архивы пресс-служб
Шарф Gloria Jeans, 1299 руб.
Архивы пресс-служб
Для него
Маленький сюрприз с заботой — шапка, которую он точно не захочет снимать. В тренде — университетская тематика: патчи с вышитыми эмблемами, буквами и броскими слоганами. И снова бини — модель, которая идет практически каждому!
Шапка Gloria Jeans, 599 руб.
Архивы пресс-служб
Шапка Gloria Jeans, 599 руб.
Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали, как стильно (и необычно) носить толстовку, составляя образы на все случаи жизни — на каждый день, на свидания и даже в офис. Подробный гайд ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб