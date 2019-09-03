От Москвы до Иркутска: где живут обладательницы самых пышных и самых скромных размеров бюста

Согласно исследованиям Avito, природа щедро одаривает жительниц мегаполисов. Женское население Москвы, Казани, Воронежа, Волгограда, Новосибирска, Тюмени, Ростова-на-Дону и еще 16 крупных городов чаще всего выбирает размер D. Чашечка С популярна в Ижевске, Краснодаре и Челябинске, а В – в Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде. При этом В (в частности, 75В) остается одним из самых востребованных размеров, занимая почетное второе место после D. А самые скромные размеры чашечек являются ходовыми моделями в Иркутске и Екатеринбурге. Жительницы этих городов, как правило, носят размер А.