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От 999 до 5000 рублей: 5 стильных свитшотов на весну

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Кендалл Дженнер

Фото: Instagram @kendalljenner

Искусству правильного подбора и миксовки свитшотов учимся у селебрити. В авангарде модниц — Кендалл Дженнер, Кети Топурия, Наталья Подольская и другие. Мы собрали несколько трендовых вариантов на разный вкус и бюджет, которые уже претендуют на место в вашем гардеробе. Больше образов — в нашей галерее.

Уже не первый сезон дизайнеры экспериментируют на тему спортшика и гламура. Мы долго пребывали в режиме изоляции и пока не готовы полностью выйти из зоны комфорта. Поэтому кутаемся в объемные свитшоты, будто позаимствованные у бойфренда, и составляем с ними образы на все случаи жизни.

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Uniqlo, 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Селебрити носят этот элемент спортшика и в пир и в мир. Лера Кудрявцева надевает яркие костюмы на базе джоггеров и свитшотов на прогулки с дочкой, а Вера Брежнева — на ужин в ресторан. Никаких правил и ограничений — даем волю фантазии и запасаемся моделями разных расцветок! Как, например, певица Алсу, в арсенале которой есть и синий электрик, и базовый беж, и ультраяркая фуксия, и дымчатый серый.

В нашей подборке — пять трендовых свитшотов под любое настроение. А недавно мы рассказывали о самых актуальных джинсах весна-лето 2021. В топе — модели oversize, объемные бананы и другие вариации на тему денима. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб/ @lilyjcollins / @dualipa / @annasedokova / @ververa / @alsou_a / @leratv / @nataliapodolskaya / @reginatodorenko / @kendalljenner / @keti_one_official

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