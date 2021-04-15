От 999 до 5000 рублей: 5 стильных свитшотов на весну

Селебрити носят этот элемент спортшика и в пир и в мир. Лера Кудрявцева надевает яркие костюмы на базе джоггеров и свитшотов на прогулки с дочкой, а Вера Брежнева — на ужин в ресторан. Никаких правил и ограничений — даем волю фантазии и запасаемся моделями разных расцветок! Как, например, певица Алсу, в арсенале которой есть и синий электрик, и базовый беж, и ультраяркая фуксия, и дымчатый серый.

В нашей подборке — пять трендовых свитшотов под любое настроение. А недавно мы рассказывали о самых актуальных джинсах весна-лето 2021. В топе — модели oversize, объемные бананы и другие вариации на тему денима. Подробнее читайте на Passion.ru.