От 999 до 5000 рублей: 5 стильных свитшотов на весну
Фото: Instagram @kendalljenner
Уже не первый сезон дизайнеры экспериментируют на тему спортшика и гламура. Мы долго пребывали в режиме изоляции и пока не готовы полностью выйти из зоны комфорта. Поэтому кутаемся в объемные свитшоты, будто позаимствованные у бойфренда, и составляем с ними образы на все случаи жизни.
Фото: Архивы пресс-служб
Селебрити носят этот элемент спортшика и в пир и в мир. Лера Кудрявцева надевает яркие костюмы на базе джоггеров и свитшотов на прогулки с дочкой, а Вера Брежнева — на ужин в ресторан. Никаких правил и ограничений — даем волю фантазии и запасаемся моделями разных расцветок! Как, например, певица Алсу, в арсенале которой есть и синий электрик, и базовый беж, и ультраяркая фуксия, и дымчатый серый.
В нашей подборке — пять трендовых свитшотов под любое настроение. А недавно мы рассказывали о самых актуальных джинсах весна-лето 2021. В топе — модели oversize, объемные бананы и другие вариации на тему денима. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб/ @lilyjcollins / @dualipa / @annasedokova / @ververa / @alsou_a / @leratv / @nataliapodolskaya / @reginatodorenko / @kendalljenner / @keti_one_official
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