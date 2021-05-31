Остромодные сапоги Ксении Собчак сравнили с гипсами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Похолодание в конце мая — та еще задачка для фэшионисток. Ксения пустила в ход объемный удлиненный жакет отечественного бренда в паре с шортами cut-off из темного денима, напоминающими обрезанные вручную джинсы. Завершил образ кипенно-белый комплект из сумки Off-White и высоких казаков массивного силуэта.
Обувь Собчак мало кого оставила равнодушным. В Сети остромодные сапоги сравнивали с гипсами, бахилами, галошами и сказочными скороходами.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Ранее мы рассказывали, какую обувь выбирают Рози Хантингтон-Уайтли, Рианна и другие знаменитости, а заодно — подобрали бюджетные аналоги, которые совсем не уступают люксу. Подробности и шопинг-наводки ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
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