Остромодные сапоги Ксении Собчак сравнили с гипсами

Похолодание в конце мая — та еще задачка для фэшионисток. Ксения пустила в ход объемный удлиненный жакет отечественного бренда в паре с шортами cut-off из темного денима, напоминающими обрезанные вручную джинсы. Завершил образ кипенно-белый комплект из сумки Off-White и высоких казаков массивного силуэта.

Обувь Собчак мало кого оставила равнодушным. В Сети остромодные сапоги сравнивали с гипсами, бахилами, галошами и сказочными скороходами.