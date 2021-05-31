passion.ru

Остромодные сапоги Ксении Собчак сравнили с гипсами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ксения Собчак с сыном

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак провела выходные с сыном в планетарии. С ролью заботливой и стильной мамы телеведущая справляется на все сто, правда, ее новый аутфит в Сети не оценили — обувь звезды вызывала бурную реакцию среди поклонников и хейтеров.

Похолодание в конце мая — та еще задачка для фэшионисток. Ксения пустила в ход объемный удлиненный жакет отечественного бренда в паре с шортами cut-off из темного денима, напоминающими обрезанные вручную джинсы. Завершил образ кипенно-белый комплект из сумки Off-White и высоких казаков массивного силуэта.

Обувь Собчак мало кого оставила равнодушным. В Сети остромодные сапоги сравнивали с гипсами, бахилами, галошами и сказочными скороходами.

Ксения Собчак с сыном

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ранее мы рассказывали, какую обувь выбирают Рози Хантингтон-Уайтли, Рианна и другие знаменитости, а заодно — подобрали бюджетные аналоги, которые совсем не уступают люксу. Подробности и шопинг-наводки ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!