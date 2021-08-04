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Осторожно, соблазн! Блейк Лайвли вышла в свет в платье с «опасным» декольте

О Блейк Лайвли и Райане Рейнольдсе мир успел подзабыть, но звездная пара тут же сориентировалась. На фоне пандемии и пополнения в семействе (напомним, что в 2019-м супруги стали родителями в третий раз) актеры практически не выходили в свет. И вот, наконец, спустя год затишья — долгожданное появление (и еще какое!).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Фото: Eastnews

Блейк и Райан посетили премьеру фильма «Главный герой», дефилируя по красной дорожке и обнимаясь перед объективами фотографов. Господин Рейнольдс — в образе денди с костюмом таупового цвета и клетчатой рубашкой, а его любимая жена — в абсолютно нескромном наряде.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Фото: Globallook

В образе для светского события Лайвли решила оторваться по полной. Звезда сериала «Сплетница» выбрала платье цвета конфет, щедро усыпанное мерцающими пайетками. В общем, настоящая классика бренда Prabal Gurung — с экстремальными вырезами, открытой спиной и «опасным» декольте.

Днем ранее в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Среди звездных гостей блистала Марго Робби, которая появилась на алой дорожке в total look от Chanel. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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