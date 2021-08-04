Осторожно, соблазн! Блейк Лайвли вышла в свет в платье с «опасным» декольте

В образе для светского события Лайвли решила оторваться по полной. Звезда сериала «Сплетница» выбрала платье цвета конфет, щедро усыпанное мерцающими пайетками. В общем, настоящая классика бренда Prabal Gurung — с экстремальными вырезами, открытой спиной и «опасным» декольте.

Днем ранее в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Среди звездных гостей блистала Марго Робби, которая появилась на алой дорожке в total look от Chanel. Подробности с фото — на Passion.ru.