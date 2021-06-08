Орбакайте vs Кудрявцева: голосуем за самый яркий образ с алым костюмом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
В аутфите Кристины Орбакайте сразу две «горячие точки» — оттенок перца чили и леопардовый принт. «Хищный» образ певица выгуляла эффектно и с видом на столицу. На ней — двойка из классических брюк-клеш и жилета, с которой зарифмована водолазка с анималистическим паттерном. Финальный штрих — пара пятнистых лодочек.
Лера Кудрявцева встречает съемочный день в удлиненном жакете огненного цвета с акцентом на талии. На контрасте с ним сыграли кипенно-белые брюки.
А вы уже выбрали, кто одержит победу в модной битве?
Фото: Instagram @leratv
Ставку на жгучий красный этим летом делают все — селебрити, монаршие особы, политики. Двойка алого цвета идет к лицу заметно постройневшей Маргарите Симоньян, испанской королеве Летиции, первой леди Украины Елене Зеленской и другим. Фото образов ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @orbakaite_k / @leratv
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