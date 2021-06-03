Носите костюмы цвета перца чили, как у Маргариты Симоньян и Екатерины Варнавы
Цвет перца чили — новый черный, и с этим не поспоришь. Его давно облюбовали первые леди, монаршие особы и селебрити. Выглядит он на все сто, при этом всегда в рамках дресс-кода. Не так давно чудеса power dressing продемонстрировала на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заметно постройневшая Маргарита Симоньян, которая нарядилась в жгучий алый с головы до ног. Больше образов — в нашей фотогалерее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @tina_kandelaki
Трюком нередко пользуется испанская королева Летиция, которая смело миксует красные total-образы для официальных визитов. Один из любимых костюмов Ее Величество носит уже больше 4 лет — в цвете плаща тореадора супруга Филиппа VI всегда выглядит безупречно. Среди тех, кто нередко выходит на красный, и королева Нидерландов Максима, и первая леди Украины Елена Зеленская, и ее американская коллега Джилл Байден.
Елена Зеленская / Instagram @olenazelenska_official
Ранее мы составляли гид по палитре сезона и обсуждали, как привнести яркость в повседневные образы. Подробную модную инструкцию ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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