Носите костюмы цвета перца чили, как у Маргариты Симоньян и Екатерины Варнавы

Цвет перца чили — новый черный, и с этим не поспоришь. Его давно облюбовали первые леди, монаршие особы и селебрити. Выглядит он на все сто, при этом всегда в рамках дресс-кода. Не так давно чудеса power dressing продемонстрировала на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заметно постройневшая Маргарита Симоньян, которая нарядилась в жгучий алый с головы до ног. Больше образов — в нашей фотогалерее!