Орбакайте в платье с люрексом, Барановская в джоггерах и другие гости показа Chapurin
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Кристина Орбакайте блеснула в эффектном черном макси-платье с объемными рукавами, люрексом и нескромным декольте. Дополнили аутфит ботильоны с острыми мысами и бархатная сумка темного лазурного цвета. Юлия Барановская пришла на показ с сыном, а свой аутфит выстроила в лучших традициях спортшика. Телеведущая замиксовала свободные джоггеры с песочным пальто-коконом и массивными кроссовками. Екатерина Одинцова сделала ставку на классику, облачившись в черный цвет с головы до ног. Примеру матери последовала и ее дочь Дина, правда, разбавив total black блейзером oversize насыщенного оттенка фуксии.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В новой коллекции модного Дома Chapurin женственность и маскулинность слились в идеально выверенной пропорции. Дизайнер предлагает миксовать нежные блузы с «драматичными» рукавами с брюками из дерзкой кожи, добавлять «плечистые» силуэты в образы и сфокусироваться на акцентных цветах. Явным фаворитом стала будто наэлектризованная фуксия, а вместе с ней яркий — шафран и насыщенные карамельные оттенки. Одно можно сказать наверняка: брутальной кожи, пышных воланов и вариаций на тему power dressing в грядущем сезоне будет много.
Неделя моды MBFW Russia успешно мобилизовалась в непростых условиях, связанных с пандемией COVID-19, и стала боле открытой. Теперь события на бэкстейдж можно наблюдать на платформе Вконтакте, а сами шоу — в режиме прямой трансляции на Passion.ru.
Фото и видео: Светлана Наконечная
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!