Орбакайте в платье с люрексом, Барановская в джоггерах и другие гости показа Chapurin

В новой коллекции модного Дома Chapurin женственность и маскулинность слились в идеально выверенной пропорции. Дизайнер предлагает миксовать нежные блузы с «драматичными» рукавами с брюками из дерзкой кожи, добавлять «плечистые» силуэты в образы и сфокусироваться на акцентных цветах. Явным фаворитом стала будто наэлектризованная фуксия, а вместе с ней яркий — шафран и насыщенные карамельные оттенки. Одно можно сказать наверняка: брутальной кожи, пышных воланов и вариаций на тему power dressing в грядущем сезоне будет много.