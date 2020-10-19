Неделя моды MBFW Russia: смотрите модные показы в режиме онлайн
Прямая трансляция Недели моды MBFW Russia начнется в 20:30 (по московскому времени), и посмотреть ее можно будет на этой странице Passion.ru. Открывает модный марафон дизайнер Игорь Чапурин, основатель Дома Chapurin. Во вторник, 20 октября, свои коллекции представят сразу 12 брендов, эфир начнется в 14:00. Продлится мероприятие до 23 октября.
Среди дизайнеров-участников — Elena Souproun, Julia Dalakian, N. Legenda, Sergey Sysoev, Yana Besfamilnaya, Kruzhok и многие другие. Условия пандемии во многом осложнили подготовку к Неделе моды, но с другой стороны — сделали ее масштабнее. Режим прямого включения позволил объединить сразу несколько городов России (Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Якутск). Кроме того — в мероприятии примут участие бренды из Аргентины, Великобритании, Перу, США, а также индонезийские дизайнеры — на 23 октября запланирована трансляция прямиком из Джакарты.
Новая, «ковидная» реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом Недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек. Есть много технологических и организационных проблем, но в этом сезоне мы все же запускаем проект с другими городами и странами. У такого формата есть большой потенциал не только в период закрытого неба.
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Фото: пресс-служба
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