Неделя моды MBFW Russia: смотрите модные показы в режиме онлайн

Среди дизайнеров-участников — Elena Souproun, Julia Dalakian, N. Legenda, Sergey Sysoev, Yana Besfamilnaya, Kruzhok и многие другие. Условия пандемии во многом осложнили подготовку к Неделе моды, но с другой стороны — сделали ее масштабнее. Режим прямого включения позволил объединить сразу несколько городов России (Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Якутск). Кроме того — в мероприятии примут участие бренды из Аргентины, Великобритании, Перу, США, а также индонезийские дизайнеры — на 23 октября запланирована трансляция прямиком из Джакарты.