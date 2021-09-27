Сегодня в 17:33 1 мин.

Орбакайте и Зудина померились фигурами в прозрачном кружеве: голосуем, кто ярче

Не так давно в рамках кинофестиваля «Кинотавр» состоялась грандиозная вечеринка, на которой собрались десятки жителей звездного Олимпа. В числе гостей блистала и Марина Зудина, которая подняла градус соблазнительности до предельных значений своим появлением в эффектном (и абсолютно не скромном) наряде. В подобном была замечена и Кристина Орбакайте — голосуйте за самый дерзкий образ!