Орбакайте и Зудина померились фигурами в прозрачном кружеве: голосуем, кто ярче
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Фото: Пресс-служба
Хвастаться точеной фигурой Зудина взялась с помощью «голого» платья Ermanno Scervino из прозрачного кружева с декольте экстремальной глубины. Последнее практически не оставило места для фантазии, зато одно можно сказать точно: образ актрисы был фееричным. Дополнили его классические черные лодочки и роскошные серьги Mercury в белом золоте, щедро усыпанном бриллиантами.
Кристина Орбакайте выступила в паре с Гошей Куценко, как некогда в известном фильме «Любовь-морковь». Певица нарядилась в будуарное платье-комбинацию из мерцающего кружева, добавила пару туфель Мэри Джейн и акцентные украшения. Завершила образ прическа в духе двадцатых годов, увенчанная ободком-диадемой.
Голосуйте, кто победит в модном баттле!
Не так давно хвасталась изгибами в облегающем черном платье-сетке Моника Беллуччи. Актриса дебютировала на сцене театра в Афинах, где сыграла оперную диву Марию Каллас. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram