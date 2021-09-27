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Орбакайте и Зудина померились фигурами в прозрачном кружеве: голосуем, кто ярче

Не так давно в рамках кинофестиваля «Кинотавр» состоялась грандиозная вечеринка, на которой собрались десятки жителей звездного Олимпа. В числе гостей блистала и Марина Зудина, которая подняла градус соблазнительности до предельных значений своим появлением в эффектном (и абсолютно не скромном) наряде. В подобном была замечена и Кристина Орбакайте — голосуйте за самый дерзкий образ!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Зудина

Фото: Пресс-служба

Хвастаться точеной фигурой Зудина взялась с помощью «голого» платья Ermanno Scervino из прозрачного кружева с декольте экстремальной глубины. Последнее практически не оставило места для фантазии, зато одно можно сказать точно: образ актрисы был фееричным. Дополнили его классические черные лодочки и роскошные серьги Mercury в белом золоте, щедро усыпанном бриллиантами.

Кристина Орбакайте выступила в паре с Гошей Куценко, как некогда в известном фильме «Любовь-морковь». Певица нарядилась в будуарное платье-комбинацию из мерцающего кружева, добавила пару туфель Мэри Джейн и акцентные украшения. Завершила образ прическа в духе двадцатых годов, увенчанная ободком-диадемой.

Голосуйте, кто победит в модном баттле!

Кристина Орбакайте / Instagram @orbakaite_k

Не так давно хвасталась изгибами в облегающем черном платье-сетке Моника Беллуччи. Актриса дебютировала на сцене театра в Афинах, где сыграла оперную диву Марию Каллас. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram