Опять за свое! Беременная Рианна появилась в дерзком комбезе с открытым животом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
34-летняя Рианна пришла на встречу с главным редактором журнала Interview и по совместительству своим стилистом Мэлом Оттенбергом в самом откровенном комбинезоне. Звезда и до этого выбирала нескромные аутфиты, но этот наряд точно один из самых интригующих в гардеробе беременной бизнес-вумен.
Будущая мама сделала выбор в пользу облегающего комбинезона аквамаринового оттенка с вырезом на животе Stella McCartney. Поверх Рианна накинула расслабленную oversize-куртку цвета хаки и шоколадный худи. Завершающие детали образа — минималистичные золотые украшения и солнцезащитные очки в тон комбинезона.
Фото: Instagram @melzy917
Не так давно Рианна появилась на показе Christian Dior в абсолютно прозрачном пеньюаре и крошечных стрингах. Пожалуй, этому «беременному» образу мы отдадим приз в номинации «самый откровенный». Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @melzy917 / GettyImages / Dpa / Globallook / Eastnews