Опять за свое! Беременная Рианна появилась в дерзком комбезе с открытым животом

34-летняя Рианна пришла на встречу с главным редактором журнала Interview и по совместительству своим стилистом Мэлом Оттенбергом в самом откровенном комбинезоне. Звезда и до этого выбирала нескромные аутфиты, но этот наряд точно один из самых интригующих в гардеробе беременной бизнес-вумен.

Будущая мама сделала выбор в пользу облегающего комбинезона аквамаринового оттенка с вырезом на животе Stella McCartney. Поверх Рианна накинула расслабленную oversize-куртку цвета хаки и шоколадный худи. Завершающие детали образа — минималистичные золотые украшения и солнцезащитные очки в тон комбинезона.