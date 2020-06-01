Оправившаяся после болезни Надежда Бабкина восхитила Сеть ярким образом с неоновым жакетом

На ней — эффектный приталенный жакет в неоновом оранжевом оттенке, зарифмованный с широкими брюками-бананами. Дополнили аутфит классические кожаные лоферы и акцентные золотистые серьги. Народная артистка порадовала поклонников свежим видом и прекрасной формой. «Очаровательно обворожительны!», «После болезни постройнели оба!», «Выглядите замечательно!», «Само великолепие», «Как вам удалось после болезни так молодо выглядеть?» — пишут в комментариях.