Оправившаяся после болезни Надежда Бабкина восхитила Сеть ярким образом с неоновым жакетом
Фото: Instagram
Звезда позирует вместе с коллегой по съемочной площадке «Модного приговора» Александром Васильевым. «Стараемся не касаться друг друга, не смотря на то, что выздоровели!» — прокомментировала снимок Надежда Георгиевна.
На ней — эффектный приталенный жакет в неоновом оранжевом оттенке, зарифмованный с широкими брюками-бананами. Дополнили аутфит классические кожаные лоферы и акцентные золотистые серьги. Народная артистка порадовала поклонников свежим видом и прекрасной формой. «Очаровательно обворожительны!», «После болезни постройнели оба!», «Выглядите замечательно!», «Само великолепие», «Как вам удалось после болезни так молодо выглядеть?» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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