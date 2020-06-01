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Оправившаяся после болезни Надежда Бабкина восхитила Сеть ярким образом с неоновым жакетом

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Надежда Бабкина

Фото: Instagram

Надежда Бабкина, оправившаяся после перенесенной пневмонии, снова вернулась к привычному ритму жизни. В одной из последних публикаций в Instagram 70-летняя артистка восхитила поклонников эффектным образом и получила десятки комплиментов.

Звезда позирует вместе с коллегой по съемочной площадке «Модного приговора» Александром Васильевым. «Стараемся не касаться друг друга, не смотря на то, что выздоровели!» — прокомментировала снимок Надежда Георгиевна.

Фото: Instagram

На ней — эффектный приталенный жакет в неоновом оранжевом оттенке, зарифмованный с широкими брюками-бананами. Дополнили аутфит классические кожаные лоферы и акцентные золотистые серьги. Народная артистка порадовала поклонников свежим видом и прекрасной формой. «Очаровательно обворожительны!», «После болезни постройнели оба!», «Выглядите замечательно!», «Само великолепие», «Как вам удалось после болезни так молодо выглядеть?» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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