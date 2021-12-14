Опасный трюк: Зендая пришла на премьеру в едва заметном платье-паутине
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Актриса появилась на красной дорожке в роскошном (и очень нескромном) платье Valentino, которое раскрыло тему не только бюста, но и фильма — наряд выполнен в виде паутины. В образе завораживает каждая деталь: от опасного декольте до ультравысокого разреза от бедра. Дополнили look мерцающие лодочки Christian Louboutin, акцентные серьги с щедрыми бриллиантами и эффектная маска-вуаль из черного кружева.
Том выгуливал брутальный костюм Prada в стиле современных денди и не спускал влюбленного взгляда с Зендаи.
Фото: Eastnews
Не так давно Зендая произвела настоящий фурор выходом в винтажном платье Roberto Cavalli, которому больше 20 лет. Лаконичный наряд был дополнен неожиданной деталью, которая удивила всех. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa