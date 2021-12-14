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Опасный трюк: Зендая пришла на премьеру в едва заметном платье-паутине

Зендая и Том Холланд представляют новый эпизод истории «Человека-паука» — и вместе они не только в кино. Влюбленные больше не скрывают свои отношения и на премьере в Лос-Анджелесе вновь появились вместе. Пара, бесспорно, красивая — легко составит конкуренцию даже нашумевшему союзу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Да и Зендая снова приковала к себе взгляды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зендая и Том Холланд

Фото: Eastnews

Актриса появилась на красной дорожке в роскошном (и очень нескромном) платье Valentino, которое раскрыло тему не только бюста, но и фильма — наряд выполнен в виде паутины. В образе завораживает каждая деталь: от опасного декольте до ультравысокого разреза от бедра. Дополнили look мерцающие лодочки Christian Louboutin, акцентные серьги с щедрыми бриллиантами и эффектная маска-вуаль из черного кружева.

Том выгуливал брутальный костюм Prada в стиле современных денди и не спускал влюбленного взгляда с Зендаи.

Зендая

Зендая

Фото: Eastnews

Не так давно Зендая произвела настоящий фурор выходом в винтажном платье Roberto Cavalli, которому больше 20 лет. Лаконичный наряд был дополнен неожиданной деталью, которая удивила всех. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

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