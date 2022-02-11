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Опасный трюк: королева Летиция «утонула» в туфлях не по размеру

У королевы Летиции безупречная репутация, а ее образы почти всегда идеальны. Однако в этот раз что-то точно пошло не по плану, ведь Ее Величество появилась на публике в туфлях, которые ей велики. Но монаршие особы — тоже люди, поэтому не будем судить строго. Разбираем новый образ супруги Филиппа VI.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Для своего появления в новом медицинском центре в Мадриде королева Испании выбрала черное платье-макси с растительным принтом и воротником-бантом. Летиция дополнила образ карамельными лодочками на каблуке своего любимого бренда Carolina Herrera. И все бы ничего, но королева Летиция явно выбрала туфли не по размеру. Возможно, Ее Величество специально выбрала обувь, которая ей велика, для того чтобы при долгой ходьбе туфли не натирали.

Опасный трюк: королева Летиция «утонула» в туфлях не по размеру

Фото: Globallook

Аутфит завершили классические серьги-кольца из золота.

Недавно стало известно, что супруг Летиции получил положительный тест на Covid-19. На данный момент король Филипп VI находится на карантине в дворце Сарсуэла.

На счету у королевы Испании практически нет модных провалов, однако парочку мы все же нашли. Ранее мы подробно обсуждали стильные промахи монаршей особы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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