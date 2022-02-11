Опасный трюк: королева Летиция «утонула» в туфлях не по размеру
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для своего появления в новом медицинском центре в Мадриде королева Испании выбрала черное платье-макси с растительным принтом и воротником-бантом. Летиция дополнила образ карамельными лодочками на каблуке своего любимого бренда Carolina Herrera. И все бы ничего, но королева Летиция явно выбрала туфли не по размеру. Возможно, Ее Величество специально выбрала обувь, которая ей велика, для того чтобы при долгой ходьбе туфли не натирали.
Фото: Globallook
Аутфит завершили классические серьги-кольца из золота.
Недавно стало известно, что супруг Летиции получил положительный тест на Covid-19. На данный момент король Филипп VI находится на карантине в дворце Сарсуэла.
На счету у королевы Испании практически нет модных провалов, однако парочку мы все же нашли. Ранее мы подробно обсуждали стильные промахи монаршей особы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook