Опасный трюк: королева Летиция «утонула» в туфлях не по размеру

Аутфит завершили классические серьги-кольца из золота.

Недавно стало известно, что супруг Летиции получил положительный тест на Covid-19. На данный момент король Филипп VI находится на карантине в дворце Сарсуэла.

На счету у королевы Испании практически нет модных провалов, однако парочку мы все же нашли. Ранее мы подробно обсуждали стильные промахи монаршей особы. Подробнее читайте в материале Passion.ru.