passion.ru
1 мин.

Опасный трюк: Кейт Миддлтон чуть не лишилась брюк во время игры в регби

Большую часть времени мы привыкли видеть герцогиню Кембриджскую в элегантных платьях и на каблуках, но Кэтрин не перестает удивлять. 2 февраля, например, монаршая особа отправилась на стадион Твикенхэм, чтобы присоединиться к тренировке команды по регби. По случаю, чинные жакеты и юбки заменил спортивный костюм, а любимые лодочки на шпильках — шипованные бутсы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Миддлтон влилась в местный колорит достаточно быстро. На поле она вышла в черном спортивном костюме на базе лонгслива и треников полуприлегающего силуэта. Любопытно, что последние с Кэтрин в ходе матча чуть не стащили.

Кейт Миддлтон весьма азартна: герцогиня так увлеклась игрой, что совершенно забыла и про осанку, и про манеры истинной леди. Монаршая особа отчаянно боролась за мяч, демонстрировала технику мощных бросков, а в какой-то момент оказалась на руках у членов команды, из-за чего едва не лишилась брюк. Игрокам остается только позавидовать: настолько близко к представительнице королевской четы никто еще не был.

Кейт Миддлтон

Globallook

Кейт Миддлтон

Globallook

Монаршие особы любят спорт всей душой. У самой Кейт Миддлтон в арсенале навыки игры в теннис, яхтинг, езда на велосипеде, крикет (а теперь и регби). Ранее мы обсуждали, в чем монаршие особы выходят на тренировки — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

Новости партнеров
О чем говорят