Опасный трюк: Кейт Миддлтон чуть не лишилась брюк во время игры в регби

Миддлтон влилась в местный колорит достаточно быстро. На поле она вышла в черном спортивном костюме на базе лонгслива и треников полуприлегающего силуэта. Любопытно, что последние с Кэтрин в ходе матча чуть не стащили.

Кейт Миддлтон весьма азартна: герцогиня так увлеклась игрой, что совершенно забыла и про осанку, и про манеры истинной леди. Монаршая особа отчаянно боролась за мяч, демонстрировала технику мощных бросков, а в какой-то момент оказалась на руках у членов команды, из-за чего едва не лишилась брюк. Игрокам остается только позавидовать: настолько близко к представительнице королевской четы никто еще не был.