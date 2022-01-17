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Опасный номер: Дженнифер Лопес выгуляла юбку-«трусы»

Дженнифер Лопес была замечена в Лос-Анджелесе в компании своих детей-близнецов Эммы и Макса. По плану был семейный шопинг и обед, к которому Бен Аффлек не присоединился. Даже выходной для певицы — не повод расслабляться. По улицам Джей Ло дефилировала на запредельно высоких шпильках и в юбке весьма затейливого силуэта. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Дженнифер обожает водолазки и вам рекомендует обзавестись идеальной базой. Ее выбор уже не первый раз пал на черный трикотаж, который выгодно подчеркивает формы. На этот раз певица замиксовала водолазку с макси-юбкой из кипенно-белого денима с эффектным разрезом спереди. Внимание привлекла деталь: швы в верхней части юбки повторяют форму трусов (и сзади тоже).

Акцент на талии сделан с помощью брутального ремня, а лишние сантиметры к росту прибавили экстремально высокие каблуки (умению балансировать на них остается только позавидовать). В завершение — излюбленная сумка Hermès, темные солнцезащитные очки и серьги-хупы.

Не так давно Дженнифер Лопес и Бена Аффлека поймали на пути к студии Джимми Киммела. Артистка, по всей видимости, слишком увлеклась разговором с любимым — настолько, что забыла застегнуть ширинку на джинсах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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