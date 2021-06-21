Они вернулись! Носите платья-сетки, как Ратажковски, Решетова и другие

Взрывных историй, связанных с платьями-сетками, накопилось немало. После премьеры фильма «Король Лев» в 2019-м все, кому не лень, успели обсудить образ Меган Маркл от Jason Wu. Герцогиню Сассексую обвиняли в нарушении королевского протокола сразу по двум пунктам — слишком тесное платье и теплые объятия с Бейонсе.

Следующие два выхода, которые всколыхнули Сеть, были не так давно. 23-го мая Меган Фокс пришла на Billboard Music Awards в обнимку с бойфрендом и в абсолютно «голом» платье Mugler. А уже 25-го в точно таком же щеголяла по красной дорожке «ЖАРА Music Awards» Наталья Ионова.