Они вернулись! Носите платья-сетки, как Ратажковски, Решетова и другие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Взрывных историй, связанных с платьями-сетками, накопилось немало. После премьеры фильма «Король Лев» в 2019-м все, кому не лень, успели обсудить образ Меган Маркл от Jason Wu. Герцогиню Сассексую обвиняли в нарушении королевского протокола сразу по двум пунктам — слишком тесное платье и теплые объятия с Бейонсе.
Следующие два выхода, которые всколыхнули Сеть, были не так давно. 23-го мая Меган Фокс пришла на Billboard Music Awards в обнимку с бойфрендом и в абсолютно «голом» платье Mugler. А уже 25-го в точно таком же щеголяла по красной дорожке «ЖАРА Music Awards» Наталья Ионова.
Фото: Globallook
Поэкспериментировать с сеткой осмелилась даже Джилл Байден. Первая леди США примеряла белоснежное платье с прозрачным верхом от Gabriela Hearst на инаугурации, а на выступление мужа перед Конгрессом пришла в таком же, но черном.
Ранее мы рассказывали о 7 нарядах супруги президента Соединенных Штатов, которые несли в себе тайный смысл. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
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