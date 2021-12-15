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Ольга Серябкина устроила дефиле в туфлях за 120 000 рублей — впервые после родов

20 ноября Ольга Серябкина стала мамой. После родов прошло меньше месяца, а певица уже во всей красе блистает на светских мероприятиях. Их череду открыл гала-ужин журнала HELLO! в преддверии вручения премии «Самые стильные в России». Свой дебют после выписки из роддома Ольга отметила эффектным образом total black с туфлями современной Золушки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

Фото: Пресс-служба

И правда: Фея-крестная, возможно, и могла бы найти новенькие Mach & Mach бесплатно, однако, в реальности бренд просит за них от 120 000 рублей. Самые инстаграмные туфли, за которыми охотится добрая часть модниц, Ольга не пожалела: на пути к автомобилю певица пробиралась в них по сугробам.

Слегка округлившиеся формы звезды украшало макси-платье из черного атласа с интригующим декольте и экстремально высоким разрезом от бедра. В завершение — лаконичное колье с подвеской в виде сердец.

Ольга Серябкина устроила дефиле в туфлях за 120 000 рублей — впервые после родов

Фото: Instagram @seryabkina

На светском ужине были все: Филипп Киркоров как всегда пришел в золоте, певица Жасмин выгуляла перья марабу, а Кристина Орбакайте нарядилась в микроплатье с пайетками и появилась в компании младшего сына. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба / Instagram

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