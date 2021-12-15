Ольга Серябкина устроила дефиле в туфлях за 120 000 рублей — впервые после родов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
И правда: Фея-крестная, возможно, и могла бы найти новенькие Mach & Mach бесплатно, однако, в реальности бренд просит за них от 120 000 рублей. Самые инстаграмные туфли, за которыми охотится добрая часть модниц, Ольга не пожалела: на пути к автомобилю певица пробиралась в них по сугробам.
Слегка округлившиеся формы звезды украшало макси-платье из черного атласа с интригующим декольте и экстремально высоким разрезом от бедра. В завершение — лаконичное колье с подвеской в виде сердец.
Фото: Instagram @seryabkina
На светском ужине были все: Филипп Киркоров как всегда пришел в золоте, певица Жасмин выгуляла перья марабу, а Кристина Орбакайте нарядилась в микроплатье с пайетками и появилась в компании младшего сына. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба / Instagram