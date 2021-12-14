Похудевшая Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в компании младшего сына

Похудевшая Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в компании младшего сынаПевица стала одной из самых ярких гостий на празднике издания Hello!
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Фото: www.instagram.com/orbakaite_k
Громкое светское мероприятие собрало десятки знаменитостей, среди которых были Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Матвеев, Ольга Серябкина, Наталья Подольская, телеведущая Аврора и другие известные персоны.
Кристина Орбакайте пожаловала на мероприятие в компании младшего сына Дени Байсарова. На красной дорожке певица позировала в элегантном, максимально закрывающем тело платье со шлейфом, а Дени — в ярком плаще с цветочным принтом.
В разгар праздника Кристина Орбакайте ворвалась на сцену. Теперь уже на ней было сверкающее мини-платье, подчеркнувшее ее изящные формы. Певица энергично танцевала под свои хиты. Дени наблюдал за мамой из зрительного зала.
Глядя на похудевшую Кристину, задору и энергии которой могут позавидовать 20-летние артисты, трудно поверить, что весной дочь Аллы Пугачевой отметила красивый юбилей. Кристина не только певица, но и актриса и профессиональная танцовщица. Для поддержания фигуры и тонуса она много занимается хореографией и спортом.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram