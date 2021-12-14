Похудевшая Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в компании младшего сына

Глядя на похудевшую Кристину, задору и энергии которой могут позавидовать 20-летние артисты, трудно поверить, что весной дочь Аллы Пугачевой отметила красивый юбилей. Кристина не только певица, но и актриса и профессиональная танцовщица. Для поддержания фигуры и тонуса она много занимается хореографией и спортом.