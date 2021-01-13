passion.ru

Ольга Куриленко подразнила фанатов чувственным фото в платье-«чешуе»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Ольга Куриленко

Фото: Instagram @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко приняла участие в съемке для корейского Harper’s Bazaar, став героиней серии эффектных черно-белых снимков. 41-летняя актриса примерила необычный образ и собрала десятки комплиментов.

Куриленко позирует на улицах города в эффектном вечернем макси-платье, усыпанном переливающимися пайетками. Наряд подчеркнул изгибы точеной фигуры звезды с самого выгодного ракурса. Дополняют образ брутальные кожаные перчатки и объемный дорожный саквояж, который гармонично занял место элегантного клатча. Финальные штрихи — броский мейкап и прическа с гладко уложенными волосами с эффектом «мокрой» укладки.

Ольга Куриленко / Instagram @olgakurylenkoofficial

Результат модной съемки с Ольгой Куриленко в главной роли восхитил поклонников. «Красавица Ольга», «Вау! Неземная красота! Великолепна», «Потрясающая!», «Очень красивая фотосессия получилась», «Элегантная и красивая», «Богиня», — пишут в комментариях. Напомним, что в разгар локдауна актриса перенесла коронавирус. От скуки в самоизоляции звезда начала экспериментировать со стилем и сама обновила прическу. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @olgakurylenkoofficial

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!