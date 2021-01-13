Ольга Куриленко подразнила фанатов чувственным фото в платье-«чешуе»

Результат модной съемки с Ольгой Куриленко в главной роли восхитил поклонников. «Красавица Ольга», «Вау! Неземная красота! Великолепна», «Потрясающая!», «Очень красивая фотосессия получилась», «Элегантная и красивая», «Богиня», — пишут в комментариях. Напомним, что в разгар локдауна актриса перенесла коронавирус. От скуки в самоизоляции звезда начала экспериментировать со стилем и сама обновила прическу. Подробнее читайте на Passion.ru.