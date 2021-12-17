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Хайди Клум и Бритни Спирс померились алыми микроплатьями: голосуйте, кто круче

Сразу две звездные красотки встретились в модной битве, и обе — поклонницы экстремально короткой длины. Здесь есть что показать и на что посмотреть: Бритни Спирс продолжает исполнять танцы на камеру, а Хайди Клум поймали на выходе из ресторана в Западном Голливуде — обе демонстрировали ноги с лучших ракурсов. Осталось определить, чей наряд круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Eastnews

На рождественскую вечеринку Хайди отправилась в главном оттенке зимних праздников — насыщенном алом. Супермодель нарядилась в атлас, который подчеркнул фигуру и максимально открыл бесконечные ноги. Рисковую мини-длину дополняли дерзкие ботфорты с контрастными узорами и теплая косуха с мехом. Звезда подиума носит кольца на все пальцы — обратите внимание на этот трюк и уже начинайте применять в своей модной практике.

Бритни Спирс себе не изменяет: из недр гардеробной певица достает трофеи, которые мы, кажется, видели на ней в нулевых. В ход идут микроплатья всех мастей и самые высокие каблуки. Чего стоит один образ с пламенным шелковым платьем с интригующим декольте.

Голосуйте за победительницу!

Не так давно мы обсуждали выходы Эмили Ратаковски и Брукс Надер: модели появились в одинаковых платьях Nensi Dojaka с разрезами и вставками из сетки. А кому вы отдадите пальму модного первенства? Голосуйте в материале Passion.ru.

Фото и видео: Eastnews / Globallook / Instagram

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