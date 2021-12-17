Хайди Клум и Бритни Спирс померились алыми микроплатьями: голосуйте, кто круче

На рождественскую вечеринку Хайди отправилась в главном оттенке зимних праздников — насыщенном алом. Супермодель нарядилась в атлас, который подчеркнул фигуру и максимально открыл бесконечные ноги. Рисковую мини-длину дополняли дерзкие ботфорты с контрастными узорами и теплая косуха с мехом. Звезда подиума носит кольца на все пальцы — обратите внимание на этот трюк и уже начинайте применять в своей модной практике.