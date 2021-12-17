Хайди Клум и Бритни Спирс померились алыми микроплатьями: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
На рождественскую вечеринку Хайди отправилась в главном оттенке зимних праздников — насыщенном алом. Супермодель нарядилась в атлас, который подчеркнул фигуру и максимально открыл бесконечные ноги. Рисковую мини-длину дополняли дерзкие ботфорты с контрастными узорами и теплая косуха с мехом. Звезда подиума носит кольца на все пальцы — обратите внимание на этот трюк и уже начинайте применять в своей модной практике.
Бритни Спирс себе не изменяет: из недр гардеробной певица достает трофеи, которые мы, кажется, видели на ней в нулевых. В ход идут микроплатья всех мастей и самые высокие каблуки. Чего стоит один образ с пламенным шелковым платьем с интригующим декольте.
Голосуйте за победительницу!
Не так давно мы обсуждали выходы Эмили Ратаковски и Брукс Надер: модели появились в одинаковых платьях Nensi Dojaka с разрезами и вставками из сетки. А кому вы отдадите пальму модного первенства? Голосуйте в материале Passion.ru.
Фото и видео: Eastnews / Globallook / Instagram