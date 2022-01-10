Олеся Судзиловская устроила дефиле в жилете-«одеяле» и шапке со стразами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya
47-летняя актриса выстроила расслабленный аутфит вокруг спортивного костюма на базе джоггеров и свитшота. Соединяет (и утепляет) тандем удлиненный жилет-одеяло, на который, определенно, стоит обратить внимание, если по плану штурм снежных склонов. Пробираться сквозь сугробы звезда предпочла в тренде, о котором мы давно забыли, — кедах на танкетке, которые еще десять лет назад носили все. В завершение — вязаная шапка цвета капучино, щедро усыпанная стразами и бусинами, и остромодные очки-маска.
Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya
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Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya