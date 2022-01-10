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Олеся Судзиловская устроила дефиле в жилете-«одеяле» и шапке со стразами

Длительные новогодние каникулы позади, но с горнолыжных курортов вернулись далеко не все. Кто-то из селебрити отдыхает в Куршевеле, а кто-то предпочел не выезжать за пределы Подмосковья. Мы же наблюдаем за тем, как одеваются звездные красотки в метель. На этот раз урок на тему того, как оставаться стильной даже в метель, преподала Олеся Судзиловская. Смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Олеся Судзиловсквя

Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya

47-летняя актриса выстроила расслабленный аутфит вокруг спортивного костюма на базе джоггеров и свитшота. Соединяет (и утепляет) тандем удлиненный жилет-одеяло, на который, определенно, стоит обратить внимание, если по плану штурм снежных склонов. Пробираться сквозь сугробы звезда предпочла в тренде, о котором мы давно забыли, — кедах на танкетке, которые еще десять лет назад носили все. В завершение — вязаная шапка цвета капучино, щедро усыпанная стразами и бусинами, и остромодные очки-маска.

Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya

Ранее мы обсуждали главные тенденции зимнего сезона, а заодно присматривали за звездами и инфлюенсерами, которые проводили каникулы в горах. 20 самых модных и теплых дутых курток для морозной погоды ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya

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