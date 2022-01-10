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Олеся Судзиловская устроила дефиле в жилете-«одеяле» и шапке со стразами

Длительные новогодние каникулы позади, но с горнолыжных курортов вернулись далеко не все. Кто-то из селебрити отдыхает в Куршевеле, а кто-то предпочел не выезжать за пределы Подмосковья. Мы же наблюдаем за тем, как одеваются звездные красотки в метель. На этот раз урок на тему того, как оставаться стильной даже в метель, преподала Олеся Судзиловская. Смотрите и запоминайте!