Оксана Федорова устроила эффектное дефиле в платье-«чешуе»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @fedorovaoksana
Приглянулось «Мисс Вселенной — 2002» вечернее платье цвета серой дымки, расшитое мерцающими деталями, будто чешуей. В нем все что нужно и для бала, и даже для встречи с принцем: струящийся шлейф для красивых видео в Instagram, глубокий вырез на спине и декольте нескромной глубины, компенсированное драпировками. К нему, разумеется, шпильки головокружительной высоты, акцентные серьги-шандельеры и прическа с пышными локонами.
Приехав в Санкт-Петербург, Оксана Федорова едва успевает менять элегантные вечерние платья. Недавний выход 43-летней ведущей и модели на Дрезденский бал стал тем, что называют «редко, но метко». Звезда выгуляла эпатажное платье из черного бархата с пышным низом и шлейфом из белоснежных перьев. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @fedorovaoksana