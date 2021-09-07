Оксана Федорова устроила эффектное дефиле в платье-«чешуе»

Приглянулось «Мисс Вселенной — 2002» вечернее платье цвета серой дымки, расшитое мерцающими деталями, будто чешуей. В нем все что нужно и для бала, и даже для встречи с принцем: струящийся шлейф для красивых видео в Instagram, глубокий вырез на спине и декольте нескромной глубины, компенсированное драпировками. К нему, разумеется, шпильки головокружительной высоты, акцентные серьги-шандельеры и прическа с пышными локонами.