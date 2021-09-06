Редкий выход: Оксана Федорова появилась на публике в юбке из перьев

На Оксане надето необычное платье состоящее из бархатного черного верха с глубоким декольте и пышной белой юбки из перьев. Модель дополнила яркий образ роскошной укладкой и массивными серьгами. Впечатляющий вариант для такого званого мероприятия, как оперный бал.

Само торжество проходило в Екатерининском дворце в Царском селе, куда съехались представители местной элиты и гости города.

«Погружаясь в атмосферу бала, ты словно переносишься в царские времена, хочется кружиться в танце, в роскошном платье под звуки оркестра», — подписала кадр Оксана.