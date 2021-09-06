Редкий выход: Оксана Федорова появилась на публике в юбке из перьев
«Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова не частая гостья светских мероприятий, поэтому новый образ модели не мог остаться незамеченным. Федорова приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие во втором Дрезденском оперном балу. 43-летняя Оксана предпочла для выхода на красную дорожку весьма необычный наряд.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @fedorovaoksana/Instagram
Снимок нового образа модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: @fedorovaoksana/Instagram
На Оксане надето необычное платье состоящее из бархатного черного верха с глубоким декольте и пышной белой юбки из перьев. Модель дополнила яркий образ роскошной укладкой и массивными серьгами. Впечатляющий вариант для такого званого мероприятия, как оперный бал.
Само торжество проходило в Екатерининском дворце в Царском селе, куда съехались представители местной элиты и гости города.
«Погружаясь в атмосферу бала, ты словно переносишься в царские времена, хочется кружиться в танце, в роскошном платье под звуки оркестра», — подписала кадр Оксана.
Фото и видео: Instagram