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Редкий выход: Оксана Федорова появилась на публике в юбке из перьев

«Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова не частая гостья светских мероприятий, поэтому новый образ модели не мог остаться незамеченным. Федорова приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие во втором Дрезденском оперном балу. 43-летняя Оксана предпочла для выхода на красную дорожку весьма необычный наряд.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Федорова

Фото: @fedorovaoksana/Instagram

Снимок нового образа модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Оксана Федорова на Дрезденском балу

Оксана Федорова на Дрезденском балу

Фото: @fedorovaoksana/Instagram

На Оксане надето необычное платье состоящее из бархатного черного верха с глубоким декольте и пышной белой юбки из перьев. Модель дополнила яркий образ роскошной укладкой и массивными серьгами. Впечатляющий вариант для такого званого мероприятия, как оперный бал.

Само торжество проходило в Екатерининском дворце в Царском селе, куда съехались представители местной элиты и гости города.

«Погружаясь в атмосферу бала, ты словно переносишься в царские времена, хочется кружиться в танце, в роскошном платье под звуки оркестра», — подписала кадр Оксана.

Фото и видео: Instagram