Оксана Федорова пришла в театр в костюме с блейзером на голое тело

В текущей ситуации многие звезды приняли решение снова вливаться в обычный жизненный ритм. Ксения Бородина, например, призналась, что не смогла отменить каникулы в Дубае, которых так ждали ее дочери. Телеведущая продолжает вести блог и делиться образами. Один из последних восхитил не только стилем, но и вполне бюджетной стоимостью. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.