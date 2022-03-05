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Оксана Федорова пришла в театр в костюме с блейзером на голое тело

Оксана Федорова посетила премьеру «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера в Большом театре. «Мисс Вселенная» продолжает традицию наряжаться для культурной программы, и вам советует. На этот раз она использовала свой любимый прием — классический брючный костюм и минимум деталей. Разбираем на примере телеведущей, какой вариант стоит тоже добавить в свой гардероб на весну!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Федорова

Фото: Instagram @fedorovaoksana

Федорова выбрала правильный баланс. В основе — силуэтные брюки, подчеркивающие бесконечные ноги и частично закрывающие обувь, и двубортный блейзер длиной ниже линии бедра. Дополнили образ классические замшевые лодочки и лаконичные украшения.

Звезда надела блейзер на голое тело. Этот трюк позволит в миг превратить любой деловой аутфит в вечерний. А кроме того, виднеющийся между лацканами кружевной бра снизит градус маскулинности и добавит интриги.

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Фото: Instagram @fedorovaoksana

В текущей ситуации многие звезды приняли решение снова вливаться в обычный жизненный ритм. Ксения Бородина, например, призналась, что не смогла отменить каникулы в Дубае, которых так ждали ее дочери. Телеведущая продолжает вести блог и делиться образами. Один из последних восхитил не только стилем, но и вполне бюджетной стоимостью. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @fedorovaoksana

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