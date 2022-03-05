Оксана Федорова пришла в театр в костюме с блейзером на голое тело
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @fedorovaoksana
Федорова выбрала правильный баланс. В основе — силуэтные брюки, подчеркивающие бесконечные ноги и частично закрывающие обувь, и двубортный блейзер длиной ниже линии бедра. Дополнили образ классические замшевые лодочки и лаконичные украшения.
Звезда надела блейзер на голое тело. Этот трюк позволит в миг превратить любой деловой аутфит в вечерний. А кроме того, виднеющийся между лацканами кружевной бра снизит градус маскулинности и добавит интриги.
Фото: Instagram @fedorovaoksana
В текущей ситуации многие звезды приняли решение снова вливаться в обычный жизненный ритм. Ксения Бородина, например, призналась, что не смогла отменить каникулы в Дубае, которых так ждали ее дочери. Телеведущая продолжает вести блог и делиться образами. Один из последних восхитил не только стилем, но и вполне бюджетной стоимостью. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @fedorovaoksana