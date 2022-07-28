Одно на двоих: королева Летиция донашивает платье старшей дочери за 2400 рублей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Летиция вышла в свет в платье-рубашке бренда Dándara с активным этно-принтом. Известно, что стоимость наряда составляет всего 40 долларов (около 2400 рублей). К слову, фигуре ее величества остается только позавидовать: в 49 редко кто имеет одинаковый размер одежды с 16-летней дочерью.
Дополнили образ королевы горячо любимые ею эспадрильи на танкетке цвета карамели и едва заметные золотые серьги.
Globallook
Globallook
Далеко не всегда монаршие особы продумывают свои образы до мелочей. Так, недавно шквал критики вновь обрушился на Меган Маркл и принца Гарри. Герцогиня Сассекская пришла на встречу с представителями Генеральной Ассамблеи ООН без белья, а ее супруг решил не приводить стрижку и бороду в опрятный вид. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook