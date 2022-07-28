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Мода
Вчера в 19:58
1 мин.

Одно на двоих: королева Летиция донашивает платье старшей дочери за 2400 рублей

Королева Летиция отправилась на встречу с представителями испанского комитета UNICEF в Мадриде. Наряд для визита ее величество выбирала недолго — взяла тот, в котором не так давно появлялась ее старшая дочь Леонор. Изучаем, какое платье покорило сердца двух поколений монарших особ!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

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Летиция вышла в свет в платье-рубашке бренда Dándara с активным этно-принтом. Известно, что стоимость наряда составляет всего 40 долларов (около 2400 рублей). К слову, фигуре ее величества остается только позавидовать: в 49 редко кто имеет одинаковый размер одежды с 16-летней дочерью.

Дополнили образ королевы горячо любимые ею эспадрильи на танкетке цвета карамели и едва заметные золотые серьги.

Королева Летиция

Globallook

Принцесса Леонор

Globallook

Далеко не всегда монаршие особы продумывают свои образы до мелочей. Так, недавно шквал критики вновь обрушился на Меган Маркл и принца Гарри. Герцогиня Сассекская пришла на встречу с представителями Генеральной Ассамблеи ООН без белья, а ее супруг решил не приводить стрижку и бороду в опрятный вид. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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