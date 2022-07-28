Одно на двоих: королева Летиция донашивает платье старшей дочери за 2400 рублей

Летиция вышла в свет в платье-рубашке бренда Dándara с активным этно-принтом. Известно, что стоимость наряда составляет всего 40 долларов (около 2400 рублей). К слову, фигуре ее величества остается только позавидовать: в 49 редко кто имеет одинаковый размер одежды с 16-летней дочерью.

Дополнили образ королевы горячо любимые ею эспадрильи на танкетке цвета карамели и едва заметные золотые серьги.