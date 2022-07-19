Меган Маркл пришла на встречу ООН без белья, а принц Гарри — в мятом костюме

Маркл появилась на мероприятии в total black на базе классической юбки-карандаша Givenchy за 1590 долларов (около 90 тысяч рублей) и лаконичного топа, надетого без нижнего белья. Дополнили образ замшевые лодочки Manolo Blahnik и вместительная сумка Mulberry. На украшения супруга принца не поскупилась — надела все лучшее сразу.

В ход пошли винтажные часы принцессы Дианы за 23 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей), браслет Cartier Love за 6,9 тысячи долларов (390 тысяч рублей), теннисный браслет Jennifer Meyer за 3 тысячи долларов (170 тысяч рублей), а также пара золотых серег и легендарное помолвочное кольцо.