Меган Маркл пришла на встречу ООН без белья, а принц Гарри — в мятом костюме
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Маркл появилась на мероприятии в total black на базе классической юбки-карандаша Givenchy за 1590 долларов (около 90 тысяч рублей) и лаконичного топа, надетого без нижнего белья. Дополнили образ замшевые лодочки Manolo Blahnik и вместительная сумка Mulberry. На украшения супруга принца не поскупилась — надела все лучшее сразу.
В ход пошли винтажные часы принцессы Дианы за 23 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей), браслет Cartier Love за 6,9 тысячи долларов (390 тысяч рублей), теннисный браслет Jennifer Meyer за 3 тысячи долларов (170 тысяч рублей), а также пара золотых серег и легендарное помолвочное кольцо.
Фото: Eastnews
Образ принца Гарри был гораздо скромнее: обыкновенный костюм, белая рубашка и галстук. При этом пользователи сети, как сообщает Daily Mail, пришли в негодование от внешнего вида герцога, в частности, от его стрижки. «Он выглядит мятым и неопрятным», «Его прическа похожа на растрепанную швабру», «Ему следовало бы сбрить весь этот ужасный пух», — писали в Twitter.
Фото: Globallook / Eastnews