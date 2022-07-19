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Мода
Вчера в 16:43
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Меган Маркл пришла на встречу ООН без белья, а принц Гарри — в мятом костюме

Совместный выход Меган Маркл и принца Гарри вновь вызвал бурные обсуждения. Так, пара появилась на встрече с представителями Генеральной Ассамблеи ООН, на которой герцог Сассекский выступил с речью. Правда, внимание пользователей сети привлекли не рассуждения о климатических изменениях и бедности, а внешний вид спикера и его жены.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Eastnews

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Маркл появилась на мероприятии в total black на базе классической юбки-карандаша Givenchy за 1590 долларов (около 90 тысяч рублей) и лаконичного топа, надетого без нижнего белья. Дополнили образ замшевые лодочки Manolo Blahnik и вместительная сумка Mulberry. На украшения супруга принца не поскупилась — надела все лучшее сразу.

В ход пошли винтажные часы принцессы Дианы за 23 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей), браслет Cartier Love за 6,9 тысячи долларов (390 тысяч рублей), теннисный браслет Jennifer Meyer за 3 тысячи долларов (170 тысяч рублей), а также пара золотых серег и легендарное помолвочное кольцо.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Eastnews

Образ принца Гарри был гораздо скромнее: обыкновенный костюм, белая рубашка и галстук. При этом пользователи сети, как сообщает Daily Mail, пришли в негодование от внешнего вида герцога, в частности, от его стрижки. «Он выглядит мятым и неопрятным», «Его прическа похожа на растрепанную швабру», «Ему следовало бы сбрить весь этот ужасный пух», — писали в Twitter.

Фото: Globallook / Eastnews

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