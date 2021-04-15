Один гардероб на двоих? Пиппа Миддлтон вышла в старом платье сестры Кейт

Не так давно Пиппа вышла в монохромном образе цвета бургунди с приталенным пальто и летящим платьем в горошек длины мидакси. Daily Mail сообщает, что этот наряд от бренда Whistles некогда обошелся звезде £159 (около 17 000 рублей, — прим. ред.). Любопытно, что это платье уже видело свет ранее: в 2018 году в нем засветилась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская надела его на церемонию награждения BBC Radio One’s Teen Hero, которую они с принцем Уильямом организовали в Кенсингтонском дворце.

В хронике образов Пиппы много аутфитов, которые цитируют стиль Кейт. Младшая сестра монаршей особы обожает шифоновые платье с цветочным принтом, эспадрильи на танкетке и затейливые шляпки. О других звездах, которые копируют стиль друг друга, читайте на Passion.ru.