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Один гардероб на двоих? Пиппа Миддлтон вышла в старом платье сестры Кейт

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Пиппа Миддлтон

Фото: Eastnews

В марте 2021-го Пиппа Миддлтон родила второго ребенка, дочь Грейс Элизабет Джейн. Пока сестра герцогини Кэтрин наслаждается буднями мамы, папарацци пристально следят за ней на прогулке по улицам Лондона.

Не так давно Пиппа вышла в монохромном образе цвета бургунди с приталенным пальто и летящим платьем в горошек длины мидакси. Daily Mail сообщает, что этот наряд от бренда Whistles некогда обошелся звезде £159 (около 17 000 рублей, — прим. ред.). Любопытно, что это платье уже видело свет ранее: в 2018 году в нем засветилась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская надела его на церемонию награждения BBC Radio One’s Teen Hero, которую они с принцем Уильямом организовали в Кенсингтонском дворце.

В хронике образов Пиппы много аутфитов, которые цитируют стиль Кейт. Младшая сестра монаршей особы обожает шифоновые платье с цветочным принтом, эспадрильи на танкетке и затейливые шляпки. О других звездах, которые копируют стиль друг друга, читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

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