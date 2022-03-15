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Обман зрения: королева Летиция выгуляла юбку с эффектом «показалось»

Королева Летиция от графика не отходит: на этот раз ее величество отправилась на встречу с представителями Федерации редких заболеваний. Новый выход монаршей особы вновь закрепил за ней статус одной из самых стильных. У нее, определенно, стоит взять пару мастер-классов на тему того, как выглядеть элегантно в любой ситуации.