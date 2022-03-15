Обман зрения: королева Летиция выгуляла юбку с эффектом «показалось»
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Фото: Globallook
Образ королева составила из старых запасов дворцовой гардеробной. Ее секрет — в правильных инвестициях в прошлом, ведь вложение в качественную базу — всегда выигрышный ход. Ее Величество вооружилась лаконичным джемпером из тонкого трикотажа цвета пудры, добавила к нему плиссированную миди-юбку Reiss с эффектом деграде — из черного в персиковый. Увенчал тандем брутальный широкий пояс и лодочки цвета клубничного смузи.
Фото: Globallook
Первые леди и монаршие особы знают о дресс-коде все, правда, часто отходят от него. Так, дворцовый протокол обязывает Кейт Миддлтон регулярно носить каблуки, а герцогиня не упускает возможность заменить их любимыми кедами. Как носить спортивную обувь и оставаться женственной — изучаем на примере жен президентов и монархов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook