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Обладательница 6-го размера груди показала простой способ придать ей форму без бра

Глядя на фотографии звезд в платьях с декольте до пояса и безупречной формой бюста, в голову приходит лишь один вопрос: как это возможно? Перехитрить законы гравитации вполне реально, если знать несколько хитрых лайфхаков. Для этого не потребуется увесистый push-up, да и бюстгальтер тоже.
Обладательница 6-го размера груди показала простой способ придать ей форму без бра

Что только ни придумывали производители нижнего белья: от бесшовных бра без спинки, которые крепятся к коже с помощью липких поверхностей, до невидимых силиконовых чашечек. Звездные стилисты и визажисты тоже внесли свою лепту: одни упражнялись в контуринге для зоны декольте, другие заклеивали грудь подопечных строительным скотчем. Кстати, специальный тейп для бюста тоже успели изобрести (даже Ким Кардашьян выпускала его под своим брендом).

Обладательница бюста 6-го размера решила проверить, работает ли находка, — об этом эксперименте рассказал The Sun. После использования девушка была приятно удивлена: большая грудь выглядит так, будто над ней поработал пластический хирург. Результат поразил пользователей Сети: насколько естественно смотрится зона декольте даже с самым глубоким вырезом. Кроме того, процесс удаления тейпа с кожи безболезненный.

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Фото: Unsplash

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