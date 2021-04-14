5 простых способов увеличить грудь без пластики — только визуально, но дешево

Наверняка первое, о чем вы подумали — бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Но нет, поролоновых вкладышей в наших сегодняшних рецептах красоты не будет. Есть способы сделать ваше декольте более привлекательным, которыми поделилось интернет-издание «Медик Форум»:

- Макияж

Когда вам срочно нужно визуально увеличить бюст, можно прибегнуть к помощи косметики. Нанесите тональный крем на зону декольте буквой Т, по этим линиям оттените контурингом, хорошенько растушуйте, а ключицы выделите хайлайтером. Вы удивитесь, насколько более аппетитно будет выглядеть ваше декольте.

- Осанка

Следите за тем, чтобы спина была ровной. Грудь выглядит меньше, когда женщина сутулится. Расправьте плечи и вперед!

- Физические упражнения

Для красивых форм также важен регулярный спорт — нужны полноценные тренировки грудного отдела и плечевого пояса, включающие следующие элементы: плавание, гребля, отжимание.

- Акцент на талии