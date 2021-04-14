5 простых способов увеличить грудь без пластики — только визуально, но дешево
Наверняка первое, о чем вы подумали — бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Но нет, поролоновых вкладышей в наших сегодняшних рецептах красоты не будет. Есть способы сделать ваше декольте более привлекательным, которыми поделилось интернет-издание «Медик Форум»:
- Макияж
Когда вам срочно нужно визуально увеличить бюст, можно прибегнуть к помощи косметики. Нанесите тональный крем на зону декольте буквой Т, по этим линиям оттените контурингом, хорошенько растушуйте, а ключицы выделите хайлайтером. Вы удивитесь, насколько более аппетитно будет выглядеть ваше декольте.
- Осанка
Следите за тем, чтобы спина была ровной. Грудь выглядит меньше, когда женщина сутулится. Расправьте плечи и вперед!
- Физические упражнения
Для красивых форм также важен регулярный спорт — нужны полноценные тренировки грудного отдела и плечевого пояса, включающие следующие элементы: плавание, гребля, отжимание.
- Акцент на талии
В идеале нужно приблизить свои параметры к типу фигуры «песочные часы». Наличие осиной талии визуально придаст объемов вашему бюсту и бедрам. Поэтому если нужно «увеличить» грудь, придется сбросить пару килограммов с талии и бедер и убрать несколько сантиметров в области живота. А затем просто подчеркните свои достоинства правильно подобранной одеждой.
- Скотч
Такой способ замечен за многими звездами. Инстаблогер Надин Серовски прибегала к помощи скотча, когда декольте этого требовало. Ким Кардашьян тоже призналась, что использует малярный скотч, чтобы приподнять бюст и сделать его более внушительным. Простой способ конечно имеет недостаток: отлеплять скотч от кожи неприятно, но красота иногда все же требует жертв.
Если у вас маленькая грудь и все деликатные методы вам не подходят, можете воспользоваться услугами косметологов. Вам увеличат грудь с помощью филлеров из гиалуроновой кислоты. Однако у такой процедуры есть свои недостатки. Во-первых, стоимость процедуры не на много дешевле пластики — от 120 000 рублей. Во-вторых, филлеры могут неправильно распределиться и отправиться в другие участки вашего тела. В-третьих, может быть затруднена диагностика наличия заболеваний груди. Потому советуем присмотреться к советам выше.
Фото: freepik
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