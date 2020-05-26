Обладательница 18 размера груди пожертвовала свои бюстгальтеры на пошив масок
Фото: Facebook/Model.Martina.BIG
На благое дело модель пожертвовала свое нижнее белье. В интервью The Sun Мартина призналась, что из одного ее бюстгальтера можно сшить целых двенадцать защитных масок.
«Моя грудь увеличивается быстро, а вместе с ней и количество бра, которые становятся малы. Я подумала, что белье, которое лежит без дела, может принести пользу людям. Каждый бюстгальтер сделан из плотного хлопка, так что они идеальны для пошива масок» — поделилась Биг. Модель планирует отправить их ее личному портному, который создает для нее нижнее белье. Мартина отмечает, что ее средства защиты будут стильными и яркими, ведь в ее гардеробе множество бра самых разных цветов: от черного до розового.
Медицинских масок действительно не хватает, однако, пользователи Сети не унывают. Одна из них предложила сделать защитные аксессуар за считанные секунды, использовав старый носок. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!