Обладательница 18 размера груди пожертвовала свои бюстгальтеры на пошив масок

Медицинских масок действительно не хватает, однако, пользователи Сети не унывают. Одна из них предложила сделать защитные аксессуар за считанные секунды, использовав старый носок. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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