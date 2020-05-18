Женщина придумала, как сделать защитную маску своими руками всего за минуту
Пользовательница под ником @safiaaggoune в социальной сети TikTok поделилась лайфхаком, как быстро сделать защитную маску из подручных средств, которые есть в доме.
В видеоролике Сафия взяла носок, отрезала верхнюю часть для пальцев ножницами, затем разрезала оставшуюся часть вдоль, чтобы получился прямоугольник с пяткой в центре. После этого женщина сложила кусок ткани пополам и сделала вертикальные надрезы по бокам, чтобы получить лямки импровизированной маски. Все! Маска готова. Весь процесс занял у женщины не больше минуты.
Фото: кадр из видео TikTok
Публикация весьма впечатлила пользователей и за несколько дней набрала больше 220 тысяч просмотров и огромное количество комментариев, в которых подписчики на все лады выразили свое одобрение ее идеи. «Это самый простой способ сделать маску!», «Гениально! Мои старые носки получили новую жизнь!», «Суперкрутая идея», «Гениально и невероятно креативно», «Теперь я знаю, что делать с моими носками, которые остались без пары!», «Это просто какое-то волшебство», – написали они. Однако нашлись и те, кто отметил, что один слой хлопка – это слишком слабая защита от вирусов: «Все специалисты рекомендуют несколько слоев, потому можно сложить несколько кусков ткани, а носок использовать, чтобы удержать их на лице».
Фото: pexels, кадр из видео TikTok
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