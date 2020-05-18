Женщина придумала, как сделать защитную маску своими руками всего за минуту

Пользовательница под ником @safiaaggoune в социальной сети TikTok поделилась лайфхаком, как быстро сделать защитную маску из подручных средств, которые есть в доме.

В видеоролике Сафия взяла носок, отрезала верхнюю часть для пальцев ножницами, затем разрезала оставшуюся часть вдоль, чтобы получился прямоугольник с пяткой в центре. После этого женщина сложила кусок ткани пополам и сделала вертикальные надрезы по бокам, чтобы получить лямки импровизированной маски. Все! Маска готова. Весь процесс занял у женщины не больше минуты.