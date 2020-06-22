Нюша в мини-платье и кроссовках на платформе показала, как носить total look из денима
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
Звезда похвасталась стройными ногами в ультракоротком джинсовом платье. Наряд дополняют детали в лучших традициях вестерна: плотный деним в классическом оттенке синего, фактурные швы, грубая металлическая фурнитура, накладные карманы. Верх платья напоминает ковбойскую рубашку, интригующе расстегнутую на первые несколько пуговиц. Расслабленный total look из денима дополнен высокими белыми кроссовками на массивной платформе, декорированными элементами цвета металлик. Аутфит супруга соответствует стилистике smart casual: свободный брючный костюм из легкой ткани, базовая однотонная футболка и белоснежные кеды.
Напоминаем, что в начале ноября 2018 года у пары появилась дочка, названная экзотическим именем Симба. Во время родов Игорь Сивов находился рядом с женой и поддерживал ее. На партнерские роды решились многие звездные пары, среди которых Дарья Мельникова и Артур Смольянинов, Анастасия Решетова и Тимати, и другие. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram певицы Нюши @nyusha_nyusha
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