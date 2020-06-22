Нюша в мини-платье и кроссовках на платформе показала, как носить total look из денима

Напоминаем, что в начале ноября 2018 года у пары появилась дочка, названная экзотическим именем Симба. Во время родов Игорь Сивов находился рядом с женой и поддерживал ее. На партнерские роды решились многие звездные пары, среди которых Дарья Мельникова и Артур Смольянинов, Анастасия Решетова и Тимати, и другие. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram певицы Нюши @nyusha_nyusha

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