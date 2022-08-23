Нужное подчеркнуть: как добиться идеальной фигуры с помощью нижнего белья

Обладательницам пышной груди стоит обратить внимание на бюстгальтеры с экстраподдержкой: с формованной чашкой, на косточках или без них, широким поясом и уплотненной спинкой. Широкие бретели снизят нагрузку на спину и помогут расправить плечи.

Если грудь хочется визуально увеличить, рабочий вариант — бра с плотной чашкой на косточках. Округлая форма чашки создаст иллюзию ее наполненности. Злоупотреблять эффектом push-up не рекомендуем — неестественное положение груди вредно для здоровья.

Скорректировать ассиметричную грудь помогут бюстгальтеры с формованной чашкой — они зададут желаемую форму бюста. Также при необходимости можно поэкспериментировать с длиной бретелей: одну сделать короче, другую — длиннее.