Нужное подчеркнуть: как добиться идеальной фигуры с помощью нижнего белья
Виктория Янчевская
Основательница бренда женского нижнего белья YANCHEVSKAYA
Обладательницам пышной груди стоит обратить внимание на бюстгальтеры с экстраподдержкой: с формованной чашкой, на косточках или без них, широким поясом и уплотненной спинкой. Широкие бретели снизят нагрузку на спину и помогут расправить плечи.
Если грудь хочется визуально увеличить, рабочий вариант — бра с плотной чашкой на косточках. Округлая форма чашки создаст иллюзию ее наполненности. Злоупотреблять эффектом push-up не рекомендуем — неестественное положение груди вредно для здоровья.
Скорректировать ассиметричную грудь помогут бюстгальтеры с формованной чашкой — они зададут желаемую форму бюста. Также при необходимости можно поэкспериментировать с длиной бретелей: одну сделать короче, другую — длиннее.
Пресс-служба
Пресс-служба
Самый распространенный запрос при подборе низа — скорректировать зону живота. Оптимальным вариантом являются высокие трусики. Плотная ткань подчеркнет талию и ягодицы, тем самым придаст фигуре женственный силуэт.
Заручившись экспертным мнением Виктории Янчевской, мы развенчали пять наиболее распространенных мифов о бюстгальтере. Провоцирует ли ношение бра рак и потеряет ли грудь форму, если отказаться от нижнего белья совсем — ответы на эти и другие вопросы ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба