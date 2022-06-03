Группа поддержки: 5 мифов о бюстгальтере, которые мешают вам найти идеальную модель

Нет никакой связи между ношением бра и раком молочной железы — и это доказывает множество научных исследований. Наследственность, нарушение гормонального фона женщины, возраст и неправильный образ жизни — вот основные причины появления заболевания. Но использование бюстгальтера в этот список не входит, кроме тех случаев, когда он подобран неправильно.

Миф 3. Без бюстгальтера грудь обвиснет

Бытует мнение, что под воздействием силы тяжести грудь постепенно растягивается и теряет свою форму — и это один из самых распространенных мифов. На самом же деле все наоборот: мышцы груди ослабевают из-за постоянной поддержки в виде бюстье, а не от веса молочных желез. Более того, многочисленные исследования показывают, что на самом деле дополнительная поддержка груди нужна изредка.