Новый тип бороды в виде звериного хвоста стал трендом у мужчин

Тренд запустил бейсболист Майк Фирс в сентябре 2019 года. Спортсмен выставил снимок в социальной сети с целью рассмешить членов своей команды. Однако широкую популярность подобная борода приобрела лишь сейчас. На данный момент в Instagram выложены около 9,5 тысячи фотографий. Все они объединены хештегом #monkeytail («хвост обезьяны»). При этом некоторые участники «акции» назвали свои бороды «кошачьим хвостом».

Ранее мы писали, что темные круги под глазами также вошли в моду. Девушки массово начали имитировать их с помощью косметики и выкладывать снимки в Сеть. Пользователь под ником sarathefreeelf опубликовала видео с глазами «как у панды», идею сочли интересной и другие пользователи социальной сети.