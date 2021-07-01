Какие шорты купить бойфренду — показывает Симон Порт Жакмюс

Под прицелом оказались велосипедки с гульфиками, которые совершенно не оставили места для фантазии. Компенсировать весьма интригующие шорты Жакмюс предлагает многослойностью — футболка, объемная сорочка, жилет и обязательно — поясная сумка. Финальный штрих — носки повыше и брутальные ботинки-хайкеры.

Для женщин велосипедки тоже есть, но рассмотренные под новым ракурсом. Теперь они снабжены штрипками от колен и крепятся к щиколоткам. В остальном же — дух Jacquemus с пристрастием к микротопам, брадиганам, комплектам из льна и гибридам из юбок и брюк затейливого кроя.

Не так давно поэкспериментировать на тему мужских шорт решили Раф Симонс и Миучча Прада. Что из этого получилось — читайте на Passion.ru.