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Какие шорты купить бойфренду — показывает Симон Порт Жакмюс

Прошло долгожданное шоу Jacquemus, и детали из новой коллекции снова разлетелись по Сети как горячие пирожки. В грядущем сезоне Симон Порт Жакмюс призывает мужчин поднимать градус соблазнительности на максимум, ловить на себе взгляды и быть на гребне модной волны. Какие шорты купить бойфренду? Присмотритесь к новинкам от дизайнера!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Jacquemus Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Под прицелом оказались велосипедки с гульфиками, которые совершенно не оставили места для фантазии. Компенсировать весьма интригующие шорты Жакмюс предлагает многослойностью — футболка, объемная сорочка, жилет и обязательно — поясная сумка. Финальный штрих — носки повыше и брутальные ботинки-хайкеры.

Для женщин велосипедки тоже есть, но рассмотренные под новым ракурсом. Теперь они снабжены штрипками от колен и крепятся к щиколоткам. В остальном же — дух Jacquemus с пристрастием к микротопам, брадиганам, комплектам из льна и гибридам из юбок и брюк затейливого кроя.

Не так давно поэкспериментировать на тему мужских шорт решили Раф Симонс и Миучча Прада. Что из этого получилось — читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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